Vor dem B-Liga-Spitzenspiel in Menzelen Orsoys Keeper „Pyro“ Martin ist heiß aufs Gipfeltreffen

Rheinberg · Danyon Tobias Martin, Torhüter des B-Ligisten SV Orsoy, will seine Karriere mit einer Aufstiegsparty beenden. Seit einigen Wochen ist er auch als Fußball-Abteilungsleiter tätig. Am Sonntag steht das Spitzenspiel beim SV Menzelen an. Warum der Keeper den Spitznamen „Pyro“ trägt.

25.04.2024 , 13:23 Uhr

Danyon Tobias Martin ist Fußball-Abteilungsleiter des SV Orsoy. Foto: SV Orsoy

Von Jürgen Schroer