Tafel Xanten : Kinder bekommen Weihnachtstüten

Xanten Eine Nikolausfeier war zwar nicht möglich – wegen der Corona-Pandemie. Aber wollte die Xantener Tafel den Kindern von bedürftigen Familien eine Freude mache. Also wurden Tüten gepackt, die abgeholt werden konnten.

Mit der Hilfe von Spendern hat die Tafel Xanten am Montag Dutzende Nikolaustüten an Kinder von bedürftigen Familien geben können. Darin waren Äpfel, Apfelsinen, Nüsse, Weckmänner und Süßigkeiten – also alles, was sonst auch auf einen traditionellen Weihnachtsteller kommt. Außerdem durften sich die Kinder kleinere Spielsachen aussuchen, die die Tafel ebenfalls von Spendern bekommen hatte. Die Übergabe fand unter Corona-Bedingungen statt, also so kontaktlos wie möglich: Die Lebensmittel und Spielsachen waren vorher von den ehrenamtlichen Mitarbeitern der Tafel abgepackt und hingestellt worden, damit sie nur noch abgeholt werden mussten. Eine Feier mit Weihnachtsmann wie in früheren Jahren war wegen der Pandemie dieses Mal nicht möglich.