Einstimmige Entscheidungen Neuer Vorstand im Niederrheinischen Altertumsverein Xanten

Außerdem wurde auf der Jahreshauptversammlung das Programm für die erste Jahreshälfte vorgestellt, ebenso die zukünftige Organisation der Exkursionen, bei der die Mitglieder aktiver einbezogen werden sollen. Der neue Webauftritt des NAVX ist seit einigen Wochen online. Dort können sich Mitglieder und Freunde des Vereins über die Vorträge und Besichtigungen immer aktuell informieren. Darüber hinaus ist eine neue Jahresgabe in Vorbereitung. Der Vorstand hat zudem eine neue Initiative gestartet, um Postkarten und andere Abbildungen aus Xanten in einem digitalen Bilderarchiv zu sichern. Wer hierzu etwas beitragen möchte, kann sich gerne an den Vorstand wenden.