Am Wochenende in Xanten : Künstler öffnen ihre Ateliers

Foto: Offene Ateliers 15 Bilder Xantener Kunst-Ateliers öffnen am Wochenende

Xanten Welche Arbeit und welche Überlegungen stecken hinter einem Kunstwerk? Darüber können Kunstinteressierte am Wochenende in Xanten mit Künstlern sprechen. Die Maler und Bildhauer öffnen am Samstag und Sonntag ihre Ateliers und sprechen über ihre Werke – unter Einhaltung der Corona-Regeln.

Diese Gelegenheit gibt es nicht oft: Zahlreiche Xantener Künstler öffnen am Wochenende die Türen ihrer Ateliers, um ihre Werke zu präsentieren und auch ihre Arbeitsweise zu erklären. Den Besuchern wird eine abwechslungsreiche Auswahl geboten. Gezeigt werden Malerei, Collage, Fotografie, Keramik, Bildhauerei und Skulpturen. Dabei gelten die Bedingungen der Corona-Schutzverordnung, also Mundschutzpflicht und Mindestabstand.

Es ist bereits das zehnte Mal, dass der Verein Stadtkultur Xanten zu den Offenen Ateliers einlädt. Die Premiere war 2002 gewesen. Seitdem folgte alle zwei Jahre eine neue Auflage des Kunst-Wochenendes. Dieses Mal beteiligen sich 14 Künstlerinnen und Künstler. In acht Ateliers laden sie zu einer Reise in die Welt der Farben und Formen ein. Der Verein Stadtkultur Xanten unterstützt sie (auf der Homepage des Vereins finden Sie weitere Infos).

Info Diese Ateliers öffnen am Wochenende Zeiten Acht Ateliers sind am Samstag, 12. September, von 14 bis 18 Uhr und am Sonntag, 13. September, von 11 bis 18 Uhr geöffnet. Dort können Sie mit Künstlern ins Gespräch kommen und ihre Werke sehen: Atelier Doris Cappell Malerei. Scharnstraße 14, Xanten (Gastkünstlerin Julia Richter). Atelier Martina Gabriel Malerei. Kapellchenweg 10, Xanten (Gastkünstler Manni Hallen). Atelier Simone van Gelder-Tosses Collage, Fotografie, Malerei, Skulpturen. Fischerstraße 7, Lüttingen (Gastkünstlerin Ingrid Hüsch). Atelier Renate Migas Malerei und Keramik. Alt-Reeser Weg 32, Vynen (Gastkünstlerin Mathilde Wonning). Atelier Hanne Ness Mischtechnik Malerei und Collage. Poststraße 5, Xanten. Atelier Ferdinand Roters Malerei, Acryl auf Holz und Leinwand. Orkstraße 46, Xanten (Gastkünstlerin Angela Rüth). Atelier Udo Sieberer Ölmalerei. Atelier Haus am Deich, Hoher Weg 57, Obermörmter (Gastkünstler Michael Madejsky). Atelier Hedy Veltkamp Malerei und Collage. Cornelius-de-Pauw-Straße 9, Xanten.