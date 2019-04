Klassische Musik : Die Reihe „Pianoforte“ bietet diesmal sechs Klavierabende

Lydia Maria Bader präsentiert Musik von Clara Schumann. Foto: Matthias Bedenk

Xanten Der Verein Stadtkultur Xanten bietet wieder ein reichhaltiges, buntes Programm. 2019 werden zum ersten Mal sechs Klavierkonzerte im Ratssaal präsentiert.

Am 26. April spielt Christian Elsas in Xanten zum ersten Mal mit seinem Programm „Swing in Farben“. Elsaß überzeugt mit Sensibilität und Tiefe des Empfindens. Er spielt unter anderem von Claude Debussy, Eric Satie und Sergej Rachmaninow.

Am 24. Mai ist Ratko Delorko zu Gast in Xanten. Ein Künstler, der schon vielfach in Xanten gespielt hat. Schon im Alter von drei Jahren entdeckte er das Klavier als sein Lieblingsspielzeug. Drei Jahre später hat er erste Kompositionsversuche auf dem Instrument gestartet. Sein Programm steht unter dem Motto „1637 bis 1886“. Die großen Namen werden unter anderem zu hören sein: Händel, Mozart, Beethoven (Mondscheinsonate) Chopin, Schubert und Schumann.

Am 21. Juni ist die Künstlerin Kyra Steckeweh im Rathaussaal zu hören. Die Freiburger Künstlerin hat nicht nur die Werke von Komponistinnen erforscht, diese Werke prägen auch an diesem Abend ihr Programm, das unter dem Motto steht: „...von Komponistinnen“.

Am 27. September kommt Nini Funke nach Xanten. Funke gehört zu den musikalisch interessanten jungen Pianistinnen unserer Zeit. Publikum wie Kritik begeistert sie durch ihre klanglisch ausgefeilten Interpretationen. „Zauber der Romantik“ heißt ihr Themenabend. Auf dem Programm stehen unter anderem Schubert, Brahms, Liszt und Grieg.

Lydia Maria Bader konzertiert am 8. November im Xantener Ratssaal. Eleganz, Klangschönheit und Virtuosität charakterisieren das Spiel der Pianistin Von der neuen Musikzeitung ist Lydia Maria Bader als eine der führenden Pianistinnen bezeichnet worden. „Ein Abend mit Clara Schumann“ lautet ihr Konzerttitel. Sie spielt unter anderem Werke von Brahms, Clara Schumann, Felix Mendelssohn Bartholdy und Chopin.

Der Schlusspunkt der Klavierreihe setzt Aurelie Namont am 22. November. Die Pianistin wird sowohl in Deutschland als auch in ihrer Heimat in Frankreich für ihre sehr persönliche und intensive Musikalität geschätzt. Als Solistin, mit Orchester oder als Kammermusikerin tritt sie in ganz Europa auf. „Harmonie des Abends“ heißt ihr Programm. Zu hören sind Haydn, Debussy, Ravel und Chopin. Die Konzerte beginnen um 20.00 Uhr. Veranstaltungsort: Sitzungssaal im Rathaus der Stadt Xanten, 1. OG, Karthaus 2, 46509 Xanten. Freie Platzwahl. Einlass: 19.30 Uhr.

Karten gibt es an der Abendkasse (15 € normal/12 € ermäßigt) und im Vorverkauf (12 € normal / 10 € ermäßigt) in der Buchhandlung Librarium, Marsstraße 12. Zudem gibt es ein Abonnement der sechs Veranstaltungen (60 € normal/45 € ermäßigt). Die Karten gibt es online auch hier: www.librarium.de.