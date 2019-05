Klavierreihe Pianoforte : Pianist Ratko Delorko spielt im Xantener Rathaus

Xanten Am Freitag, 24. Mai, wird die Klavierreihe Pianoforte fortgesetzt.

Der bekannte Pianist Ratko Delorko spielt im Zuge der Klavierreihe Pianoforte am Freitag, 24. Mai, im Xantener Ratssaal. Delorko trat bereits mehrmals mit großem Erfolg in Xanten auf. Im Alter von drei Jahren entdeckte er das Klavier als sein Lieblingsspielzeug. Es dauerte drei weitere Jahre bis er herausfand, dass es sich als ideales Werkzeug für seine jugendlichen Kompositionsversuche anbot.

Seine berufliche Ausbildung erhielt er in Köln, Düsseldorf und München in den Studienfächern Klavier, Komposition und Dirigieren. Zu Gast sein durfte er in der Berliner Philharmonie, Düsseldorfer Tonhalle, Kölner Philharmonie, Gasteig München oder der Essener Philharmonie. Sein Programm beinhaltet Musikstücke über eine Zeitspanne von 1637 bis 1886. Bekannte Namen wie Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann oder Liszt stehen auf dem Programm.