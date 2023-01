Dülkener Masters am Wochenende Starkes Feld beim Masters – trotz aller Widerstände

Zum Hintergrund: Gleich mehrere Qualifikationsturniere sind in diesem Jahr aus verschiedensten Gründen ausgefallen. So wurde in Nettetal und auch in Schwalmtal kein Hallenmeister ausgespielt. Ebenfalls fielen die Turniere in Kempen und Willich aus. Es wurde daher hin und her überlegt und viel telefoniert, um ein attraktives Teilnehmerfeld aufbieten zu können. Die Mühen haben sich aber gelohnt. Mit dabei ist unter anderem der KFC Uerdingen als aktuelle Stadtmeister aus Krefeld: Der Oberligist und ehemalige Bundesligist war in Krefeld mit einer Mix-Team aus Spielern der ersten Mannschaft und U19 am Start und wird trotz eines geplanten Testspiels am Samstag wohl erneut mit einer Mix-Mannschaft antreten. Die Fans des Klubs sind für ihre gute Stimmung unlängst bekannt und dürften am Wochenende auch die Halle am Ransberg beleben.