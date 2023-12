Hallenfussball Diese Hallenturniere gibt es im Winter im Erkelenzer Land

Den Auftakt macht am Mittwoch ab 19.30 Uhr Gruppe A mit Germania Teveren, Ay-Yildizspor Hückelhoven, SV Holzweiler und SV Golkrath. Gruppe B folgt am Donnerstag ab 19.30 Uhr mit Titelverteidiger SC 09 Erkelenz, TuS Germania Kückhoven, 1. FC Heinsberg-Lieck und Viktoria Kleingladbach. Am Freitag spielen die beiden weiteren Gruppen. In der Gruppe C kämpfen ab 18.30 Uhr Germania Hilfarth, Grün Weiß Holt, Germania Rurich und Borussia Hückelhoven um den Einzug in die Hauptrunde, in der Gruppe D ab 20.40 Uhr Sportfreunde Uevekoven, FSV Geilenkirchen, Fortuna Linnich und Sparta Gerderath.