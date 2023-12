Spendengutscheine über 250.000 Euro 60 Vereine im Kreis Viersen freuen sich über Spenden

Was auffiel: Die wenigsten öffneten den Brief. Birgitta Föhr vom Kinderschutzbund, Ortsverband Viersen, wagte einen Blick auf den Brief: Ihr fiel die Zahl 6.000 ins Auge. „Das Geld wird in die Ausbildung von Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtlern investiert, die Ansprechpartner beim Kinder- und Jugendtelefon sind“, kündigte sie an. Die Berater dort werden vor allem mit Nöten wie Liebeskummer oder der Trennung der Eltern konfrontiert. „Aber wir bekommen auch immer wieder Anrufe von Kindern und Jugendlichen, die etwas Erfreuliches zu berichten haben“, schilderte Föhr.