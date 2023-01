Aufsteiger Holt mit Höhen und Tiefen Grün-Weiße Sehnsucht nach zwei guten Halbzeiten

Das war nicht so gut

Trotzdem sei die Stimmung mitunter nicht gut gewesen – was für Daners zum Teil am problemlosen Durchmarsch in der Vorsaison in der B-Liga liegt: „Damals haben wir nur gewonnen und einige haben wohl gedacht, das geht so weiter – geht es aber nicht. Das hat auf die Stimmung geschlagen, teilweise war die Trainingsbeteiligung nicht gut. Das hat mich geärgert.“ Ihm fehlte oft die nötige Konsequenz und Konstanz im Spiel seiner Mannschaft: Auf eine gute Halbzeit folgte zu oft eine schlechte – oder umgekehrt. „Das fing schon am ersten Spieltag gegen den Polizei SV an, wo wir 2:0 führen und 2:3 verlieren“, sagt Daners. Ein weiteres Manko: zu viele individuelle Fehler. „Wir müssen uns alle ein wenig mehr zusammenreißen, mehr investieren. Es wären sicherlich sechs bis acht Punkte mehr drin gewesen“, sagt Daners.