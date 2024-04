Hochkarätiges Jugendfußball-Turnier VfB Stuttgart und Rapid Wien sind in Venn zu Gast

Jugendfußball · Bayer Leverkusen, VfB Stuttgart oder Rapid Wien – diese hochkarätigen Vereine sind am Samstag zu Gast in Venn. Zum dritten Mal trägt der Verein sein U11-Jugendturnier aus. Dass das Teilnehmerfeld so prominent besetzt ist, liegt an Mischa Bongarz.

25.04.2024 , 05:10 Uhr

Im Jahr 2022 feierte der U11-Jugendcup in Venn seine Premiere. Bereits damals waren hochkarätige Mannschaften dabei. Foto: Mischa Bongarz