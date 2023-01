Pleiten für TV 1848 und Mülfort-Bell Gladbachs Volleyballern fehlt es noch an der Konstanz

Im zweiten Satz hat der Mönchengladbacher TV 1848 aufblitzen lassen, was möglich gewesen wäre. Da fegten die Gladbacherinnen mit einem 25:16 über den Rumelner TV hinweg – immerhin Tabellenzweiter in der Verbandsliga der Frauen. „Den zweiten Satz haben wir souverän gewonnen, weil wir nur wenige Fehler gemacht haben“, erklärte Coach Thomas Palaszewski. Das Problem aus Sicht des TV 1848: Es sollte an diesem Tag der einzige Satz auf diesem Niveau bleiben – die Gladbacherinnen unterlagen mit 1:3 gegen den Rumelner TV.