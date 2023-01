Rückrundenauftakt in der Halle GHTC verliert nach zwei Siegen die Tabellenführung

GHTC-Coach Jan Klatt zeigt anschließend mit den Auftritten zufrieden: „Wir sind mit den sechs Punkten natürlich sehr zufrieden. Am Samstag starten wir gut und führen auch zur Halbzeit deutlich. SWK macht dann nach der Pause druck, aber Jens hält überragend, nicht nur bei den Strafstößen. Rodrigo war wieder sehr agil und profitiert bei seinen Toren auch vom guten Zusammenspiel des Teams. Er ist ein sehr talentierter und ehrgeiziger Spieler, der auch in unserer U18 spielt. Am Sonntag haben wir das Spiel von Beginn an in Griff und fahren einen hochverdienten Sieg ein. Hier sticht natürlich David mit seinen sechs Treffern heraus. Er ist vor allem in der Halle brillant und kann Spiele im Alleingang entscheiden. Wir hatten sogar noch Chancen auf mehr Treffer. Jetzt gilt es die Konzentration hochzuhalten.“