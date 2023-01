ASV Süchteln gewinnt Stadtmeisterschaft Balsam für die Seele

In einem packenden Finale bei den A-Junioren besiegte das Team von Trainer Graziano Ruggeri den 1. FC Viersen mit 4:2 (1:1) nach Neunmeterschießen und sicherte sich den Stadtmeistertitel. In der regulären Spielzeit war der Viersener Nachwuchs zunächst mit 1:0 in Führung gegangen, ehe Süchteln noch den Ausgleich erzielte. Dabei standen Ruggeri in der Halle nicht alle U19-Spieler zur Verfügung, da die Mannschaft parallel ein Testspiel gegen Niederrheinligist VfB Homberg auf dem Feld absolvierte und so in zwei Teams aufgeteilt wurde.