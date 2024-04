Furious Futsal II schafft den Aufstieg Landesliga-Meister – und das ohne Training

Als vorletzten Samstag um 19.30 Uhr mit der Schlusssirene feststand, dass sich die Reservemannschaft von Furious Futsal mit dem 7:6-Auswärtssieg beim ärgsten Verfolger International Moers den Meistertitel und damit den Aufstieg in die Niederrheinliga sichert, kannte der Jubel keine Grenzen. Bestätigt wurde dann der Titel vergangenes Wochenende beim letzten Saisonspiel durch die Überreichung einer Urkunde an das Team. Gespielt wurde dann auch noch, die dritte Mannschaft von Fortuna Düsseldorf war zu Gast – und gegen diese Mannschaft hatte Furious in der Hinrunde eine von nur wenigen Saisonniederlagen hinnehmen müssen. Außerdem galt es, die Marke von 200 Toren in dieser Spielzeit zu knacken. Dazu fehlten vor der Partie 13 Treffer.