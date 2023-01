Unzufrieden nach Doppelspieltag der 2. Bundesliga 6:0 und 2:4 – 1. PBC Neuwerk erlebt turbulentes Wochenende

So fuhren die Neuwerker am Sonntag mit einer dementsprechend breiten Brust nach Mettmann, um dort den zweiten Sieg an diesem Wochenende gegen den BSC einzufahren. Doch das tags zuvor noch so souverän spielende Team des 1. PBC hatte Schwierigkeiten mit den Bedingungen vor Ort in Mettmann. „Die Tische waren alle sehr verschieden. Das lag zum einen an den unterschiedlich schnellen Tüchern, zum anderen an den Banden. Teilweise wurde die Kugel gestoppt, manchmal aber auch schneller – je nachdem, an welchem Tisch man gespielt hat“, erklärte Michael Voglhuber. Beide Teams konnten jeweils zwei Einzelspiele für sich entscheiden, in den Doppeln hatte dann aber Mettmann hauchdünn die Nase vorn. Sowohl Harald Besancon und Michael Voglhuber (9-Ball) als auch Dennis und Chantal Stadler (10-Ball) mussten sich 6:7 geschlagen geben. So stand am Ende der 4:2-Erfolg für BSC Shooters Mettmann zu Buche. „Mit Blick auf die Partie am Samstag und Bedingungen am Sonntag war es schon sehr frustrierend für uns – gerne hätten wir an diesem Doppel-Spieltag sechs oder zumindest fünf Punkte gesammelt“, so Voglhuber. Mit insgesamt 14 Zählern aus acht Spielen steht der 1. PBC Neuwerk aber dennoch gut da in der 2. Bundesliga. Das Ziel des Tabellendritten bleibt weiterhin der Klassenerhalt. Der Vorsprung auf einen dritten Abstiegsplatz beträgt aktuell sieben, auf den Relegationsplatz sechs Punkte.