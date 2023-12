Tickets, Parkplätze, neue Regeln Das müssen Sie zur Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach wissen

Im Senioren-Bereich ist der Kartenverkauf in Dauerkarten- und Tageskarten unterteilt. Insgesamt können knapp über 500 Zuschauer in der Halle Platz finden. Der Dauerkartenverkauf findet am 27. Dezember, dem Tag des ersten Gruppenspieltags, um 16 Uhr an der Jahnhalle statt. Preis: 45 Euro. Die Kasse für die Tageskarten öffnet am jeweiligen Spieltag eine Stunde vor Spielbeginn – die Vorrunde kostet 5 Euro (Kinder 3 Euro), die Zwischenrunde 8 Euro (Kinder 5 Euro). Karten für die Endrunde (6. Januar) sind am 5. Januar ab 16 Uhr für 12 Euro (Kinder ebenfalls 12 Euro) an der Jahnhalle zu erwerben. Bei allen Ticketarten gilt ein Verkaufslimit von zwei Karten pro Person.