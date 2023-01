Pleite gegen den Spitzenreiter, Borussia mit Pflichtsieg TV Lobberich ärgert Haan sehr lange – aber nicht lange genug

In der ersten Halbzeit lag Lobberich zwar permanent in Rückstand, war aber stets auf Schlagdistanz und ließ den großen Favoriten nicht enteilen. „Trotz der Niederlage bin ich heute wirklich mehr als zufrieden“, so der Lobbericher Übungsleiter. „Wir hatten uns vorgenommen, Haan so lange wie möglich zu ärgern, und das ist uns auch wirklich sehr gut gelungen. Leider hatten wir am Ende der ersten Halbzeit einen kleinen Einbruch und so konnte Haan sich erstmals einen größeren Vorsprung erzielen.“