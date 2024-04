Verbandsligist ist weiter oben dran Klarer Sieg für Handballer des ASV Süchteln in Wesel

Momentan findet sich der ASV auf dem vierten Tabellenplatz, der zum Aufstieg in die Oberliga qualifizieren würde, doch das Restprogramm hat es mehr als in sich und so wird es schwer, diesen Rang zu verteidigen. Am Samstag empfangen die Süchtelner in ihrem letzten Heimspiel den verlustpunktfreien Tabellenführer HSV Dümpten und am letzten Spieltag geht es dann zum Tabellendritten MTV Dinslaken II, wo bisher nur Dümpten gewinnen konnte. Süchteln kann also aus eigener Kraft aufsteigen, eventuell reicht dafür am Saisonende auch der fünfte oder sechste Platz.