Nordrhein Hallen- und Winterwurfmeisterschaften Völler und Holthuijsen schnappen sich mühelos die Goldmedaille

Auch die Hammerwerferin Sina Mai Holthuijsen zeigte eine starke Frühform: Mit einem großen Vorsprung siegte die Erkelenzerin im Trikot des LAV Bayer Uerdingen/Dormagen, als sie das Gerät im fünften Versuch auf 56,88 Meter schleuderte. Das waren am Ende fast zehn Meter Vorsprung zur übrigen Konkurrenz. Mit dieser Weite lag die zur nationalen Klasse in Deutschland und in den Niederlanden gehörende Hammerwerferin über der Qualifikationsweite von 55 Metern für die Deutschen Winterwurfmeisterschaften in Halle (25./26. Februar).