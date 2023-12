Hallenfußball Diese Hallenturniere gibt es im Winter im Kreis Viersen

Eine Woche später als üblich findet im kommenden Jahr die Hallenstadtmeisterschaft in Nettetal statt, denn traditionell fand das Turnier immer am ersten Januar-Wochenende statt. Dieses Mal geht es am 14. Januar um den Turniersieg. Es ist allerdings nicht die einzige Änderung: Da die Sporthalle an der Süchtelner Straße noch als Flüchtlingsunterkunft dient, findet die Hallenstadtmeisterschaft in der Werner-Jaeger-Sporthalle in Lobberich statt. Am Tag zuvor gab es in den Vorjahren immer die Hallenstadtmeisterschaft für die Alten Herren, diese wird nun durch eine offene Stadtmeisterschaft für Reservemannschaften ersetzt. Ausrichter des Turniers ist der TV Lobberich.