Turnier vor 200 Zuschauern Wie der Trendsport 3x3-Basketball in Gladbach wächst

Warum der Sport aktuell so großen Anklang findet? „Es ist der Lifestyle des urbanen Sports“, sagt List, „und es ist ein Community-Event.“ Das zieht bei den Leuten, findet er. Was für ihn aber noch wichtiger ist: In Mönchengladbach besitzt der Basketball immer noch tiefe Wurzeln, die langsam wieder sichtbar werden. Anfang bis Mitte der 2000er-Jahre zogen die NVV Lions als Zweitligist regelmäßig mehrere Hundert Zuschauer zu Spielen in die Jahnhalle. Basketball war als Sportart zeitweise hinter dem Fußball die Nummer zwei in der Stadt – ehe die Lions und der Sport aus der Stadt verschwanden.