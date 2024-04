Nettetal braucht noch einige Punkte Mal wieder gegen direkte Konkurrenten siegen

Die Situation für Velbert ist durchaus vergleichbar, wenn gar noch um einiges verschärfter. Nach einer überragenden Hinrunde belegten die Velberter zwischenzeitlich Platz vier. In der Rückrunde kamen sie dagegen noch überhaupt nicht in Tritt. Mit mageren fünf Punkten belegt man in der Rückrundentabelle den letzten Platz. Die Nettetaler hingegen haben im zweiten Saisonabschnitt immerhin 14 Punkte gesammelt. „Ich erwarte ein schweres Auswärtsspiel. Für mich hat das Spiel aufgrund der vergleichbaren Situation auch eine gewisse Brisanz. Keine der beiden Mannschaften möchte am Freitag verlieren“, so der SCU-Coach.