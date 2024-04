Boxer für deutsche Schülermeisterschaft qualifiziert Zwei ukrainische Nachwuchs-Faustkämpfern überzeugen bei NRW-Meisterschaft

Bei den Faustkämpfern Mönchengladbach herrscht wieder einmal Grund zur Freude. Über die Niederrhein-Meisterschaften hatten sich zwei Akteure der Gladbacher für die NRW-Meisterschaft für Schüler qualifiziert. Und zwar stiegen mit Edwin Lipko (bis 40 Kg) und Ratmir Osadta (bis 32 Kg) zwei ukrainische Nachwuchsboxer in den Ring, die seit knapp zwei Jahren bei den Faustkämpfern dabei sind. Als Erster der beiden musste Lipko ran, und traf auf Artjom Milewski aus Euskirchen. Der Kampf war auf drei Runden angesetzt, von Beginn an zeigten beide Boxer gute Aktionen. In einem Fight mit einem für diese Altersklasse hohem Tempo setzten beide immer wieder ihre Führhand ein, sodass der Kampf insgesamt über die ersten beiden Runden sehr ausgeglichen verlief. In der dritten Runde konnte der Gladbacher dann aber mehr Treffer setzen und die Punktrichter machten Edwin Lipko zum verdienten Punktsieger.