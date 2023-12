Tischtennis Das Comeback des „Masters“ in Neukirchen

Gespielt wird in vier Gruppen, die erst kurz vor Beginn ausgelost werden. Danach geht es mit dem Viertelfinale im K.o.-Modus weiter. Dem Sieger winkt ein Preisgeld von 500 Euro, insgesamt ist das „Masters“ mit 1300 Euro dotiert. Latzel bekam im Vorfeld allerdings auch einige Absagen von bisher erfolgreichen Master-Teilnehmern. So hatte ihm der Sieger von 2019, Tobias Hippler, abgesagt, weil er jetzt in Saarbrücken wohnt und trainiert, genauso wie Cedric Meissner, der 2019 dabei war. Erik Bottrop von Borussia Dortmund hatte 2019 schon abgesagt, weil er Vater wurde. Jetzt steht die Geburt seines zweiten Kindes an. Roman Rosenberg, ein treuer Starter von Beginn an, musste wegen einer Verletzung passen. Im Vorfeld des Masters findet an dem Samstag ab 10 Uhr ein Turnier für den jüngsten Nachwuchs (Mädchen/Jungen 13 bis 900 Punkte) statt.