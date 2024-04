Mennrather „Torwart-Legende“ André Dietz Hunderttausende Kilometer Fahrt für Victoria sind kein Problem für ihn

Es gibt wohl nur noch wenige Spieler, die Vereinstreue so großschreiben wie Dietze. Seit Juli 2011 ist der Keeper nämlich im Verein und hat in dieser Zeit schon alles mitgemacht, was man nur mitmachen kann. In der Saison 2012/13 stieg er mit Mennrath in die Kreisliga B ab. Doch fortan ging es aufwärts für ihn und Mennrath. So konnte Dietze mit der Mannschaft Aufstiege in die Kreisliga A, Bezirksliga und eben vor zwei Jahren in die Landesliga feiern. In dieser Zeit gab es auch einige Highlight-Spiele für ihn. „Besonders in Erinnerung geblieben sind mir das Spiel im Niederrheinpokal gegen den MSV Duisburg oder zum 100-jährigen Jubiläum das Spiel gegen die Weisweiler-Elf oder die Aufstiege in die Bezirksliga und Landesliga. Feiern können die in Mennrath nämlich alle“ , so Dietze, der auch die Fans aus Mennrath lobte. Beim Auswärtsspiel in Düsseldorf folgte nämlich eine große Schar aus dem gallischen Dorf der Mannschaft als Unterstützung. Ähnlich sah es auch bei den anderen Auswärtsspielen aus.