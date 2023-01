Victoria Mennrath ist auf Kurs Wie der Aufsteiger seine Ziele in der Landesliga erreichen kann

Personalien

Gleich drei Spieler haben die Mannschaft in Richtung SpVgg. Odenkirchen verlassen und laufen damit zukünftig in der Kreisliga A auf: Nasser El Aboussi (31), Tobias Krämer (29) und Evgenij Pogorelov (28). Im Gegenzug kommt Tomi Alexandrov (20) vom Ligakonkurrenten 1. FC Mönchengladbach, der übrigens bei Mennraths 2:6-Niederlage im Oktober gegen seinen neuen Verein doppelt traf. Ebenfalls neu ist Daniel Nkongo (22), der in der vergangenen Saison 14 Spiele für die Westender in der Oberliga absolvierte und davor für den VfR Fischeln in der Landesliga spielte. Fest steht auch, dass Chefcoach Simon Netten in der kommenden Saison weiterhin die Verantwortung bei den Mennrathern haben wird. „Ich habe noch Bock und sehe einige Ziele, die wir hier erreichen können“, so der 42-Jährige, der sich mit seinem Team in der Landesliga etablieren möchte.