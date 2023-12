Torwart-Talent im Tor des 1. FC Viersen Geflüchtet aus der Ukraine, integriert durch Fußball

Auf seiner Flucht, so erzählt es Kriukov, habe ihm ein Freund eine Wohnung in Mönchengladbach angeboten. So sei er überhaupt an den Niederrhein gekommen. Die Mutter und Oma kamen mit, der Vater lebt immer noch in der Ukraine. In Düsseldorf fand Kriukov zudem Anschluss bei einer Freundin, die seit 20 Jahren in Deutschland lebt. Sie half ihm bei der Ankunft.