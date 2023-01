Turnerschaft zeigt zwei Gesichter Nach starker erster Hälfte baut Lürrip noch stärker ab

Teilweise sah es nach einem Pass zum Torhüter der Gastgeber aus, es fehlte der Mumm in beinahe jeder Aktion. So war es auch nicht weiter verwunderlich, dass die TSL einem Rückstand von acht Toren hinterherlaufen musste. „Es ärgert mich wirklich sehr, dass wir das Spiel in der zweiten Halbzeit so leichtfertig aus den Händen gegeben haben“, so Elis. „Wir haben überhaupt keinen Druck auf die gegnerische Abwehr aufgebaut. Es machte den Anschein, als ob nach dem Seitenwechsel kein einziger Spieler mehr auf der Höhe gewesen ist. Diese Niederlage haben wir uns selber zuzuschreiben.“