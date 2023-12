Fußball-Kreisliga A Trainer Andre Rogge machen seine Schützlinge viel Spaß

Jammern hilft nicht! Zwei Spiele innerhalb von drei Tagen stehen in der Fußball-Kreisliga A für den TSV Bockum II auf dem Terminkalender. Heute geht es im Nachholspiel zu TIV Nettetal und Freitagabend gastiert der Tabellenzweite CSV Marathon Krefeld am Prozessionsweg. Bisher hat sich der Aufsteiger mit Platz sieben prächtig geschlagen und Trainer Andre Rogge meint: „Ich glaube, wir mussten lernen und die Jungen haben gelernt. Wir sind nicht mehr in der B-Liga. Sehr positiv ist, wie die Jungen den Kampf immer annehmen und viel davon umsetzen, was wir vom Trainerteam fordern. So macht es für alle viel Spaß zu arbeiten.“ Der eine oder andere Schichtarbeiter oder Student steht nicht zur Verfügung. Die Partie gegen Aufstiegsaspirant Marathon ist schon der Rückrundenauftakt, wobei das Hinspiel, nachdem es fast 60 Minuten torlos gestanden hatte, mit 0:6 in die Binsen. Die Gäste müssen neben dem noch zweimal gesperrten Marcel Lüft wahrscheinlich auch auf Torjäger Samed Yesil verzichten (Wadenzerrung). Auch der Einsatz von Sebastian Peschel ist nicht sicher.