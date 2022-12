Victorias dritter Kepper Umut Celik Mehr als nur das dritte Rad am Wagen in Mennrath

Celik wechselte vor der Saison aus der U19-Mannschaft des 1. FC Mönchengladbach in die Mennrather Kull. „Ich versuche, von den anderen beiden was mitzunehmen und zu lernen. Ich bin Andre und David auch sehr dankbar. Sie unterstützen und korrigieren mich, wo sie können“, erklärt Celik, dem von Anfang an klar war, dass die Einsatzzeiten in Mennrath eher gering sein werden. Er sieht sein erstes Seniorenjahr sowieso eher als Lehrjahr an. „Der Unterschied zwischen Jugend- und Seniorenbereich ist schon enorm“, so der Torhüter, der im zweiten Jahr noch mehr Gas geben möchte, damit er dann auch zu mehr Einsatzzeiten kommen kann.