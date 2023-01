Gemischte Gefühle bei den Oberligisten Kaldenkirchen dreht Partie nach Pause, Geistenbeck bricht ein

Nach dem Wechsel lief nur noch wenig zusammen und die Gäste zogen binnen acht Minuten auf 18:13 davon. Es mangelte nicht am Einsatz, auch Chancen wurden reichlich kreiert, aber die Trefferquote war einfach inakzeptabel. Immer wieder scheiterten die TVG-Angreifer an Matthias Jakubiak im Mettmanner Gehäuse. Als der Tabellendritte von 21:17 auf 27:17 davonzog, war das Spiel entschieden. „Wenn man in den ersten 25 Minuten der zweiten Halbzeit kaum Tore erzielt, braucht man sich über eine Niederlage nicht zu wundern“, so Laßeur. „Wir stecken den Kopf nicht in den Sand. In den nächsten Spielen treffen wir auf Mannschaften aus den unteren Tabellenregionen. Da gilt es für uns zu punkten, um in sicheren Gefilden zu bleiben.“