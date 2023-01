Packender Sieg im Endspiel gegen TuS Wickrath Victoria Mennrath ist Hallenstadtmeister in Mönchengladbach

Den Gruppensieg sicherte sich dann nach einem temporeichen Spiel auch der TuS Wickrath. Leander Boden hatte die Löwen mit 1:0 in Führung gebracht, doch Neuwerks Ozgür Sezgin glich in der 13. Minute zum 1:1 aus. Dann wurde erneut Wickraths Yannick Myslowicki zum Retter in allerhöchster Not, als er den Schuss von Niklas Jonas aus kürzester Distanz noch an die Latte lenkte. So blieb es beim Unentschieden und dem Wickrather Gruppensieg.