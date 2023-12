Hallenstadtmeisterschaft Mönchengladbach Polizei und 1. FC dominieren die Vorrunde der A-Jugend

Nur elf Mannschaften nahmen an der Vorrunde der A-Jugend in der Jahnhalle teil. Gerade bei den U19 fällt auf, wie schwer es die Vereine haben, vernünftige Mannschaften aufzustellen. Am Mittwoch traten in der Gruppe 1 sechs Teams an. Zwar war hier der SV Lürrip der Titelverteidiger, aber nicht zwingend der ganz große Favorit. Das Auftaktspiel gewann Lürrip mit 3:0 gegen die Spielgemeinschaft Hehn/Fortuna – ein probates Mittel, diesen Altersjahrgang weiterhin im Verein zu binden. Die dominierenden Teams der Gruppe waren jedoch der Polizei SV und die SpVg Odenkirchen, die beide ohne Niederlage durch ihre ersten vier Gruppenbegegnungen marschierten. Entsprechend entschied das letzte Spiel des Abends über den Gruppensieg, das der PSV schließlich mit 4:2 gegen Odenkirchen gewann. Am Ende standen damit fünf Siege aus fünf Spielen für den Polizei SV – mit einem Torverhältnis von 29:7. Unter anderem gewann der PSV mit 11:0 gegen den SC Broich-Peel, der in dieser Gruppe nur die Rolle des Punktelieferanten einnahm und die Vorrunde ohne Zähler beendete.