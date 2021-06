Ronaldo, Mbappé, Lewandowski : Das sind die Stars der EM 2021

Düsseldorf 24 Mannschaften spielen ab dem 11 Juni bei der Europameisterschaft um den Titel. Mit dabei sein werden dann auch einige Topstars des Fußball-Geschäfts. Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé und Co. werden versuchen, ihre Mannschaften auf den Thron Europas zu führen.

Einen größeren EM-Favoriten als Frankreich sucht man in diesem Jahr sicher vergeblich . Klar, die deutsche Nationalmannschaft gilt als Turnier-Mannschaft. Auch Spanien ist nicht zu verachten. Aber allein die Star-Dichte bei der „Equipe Tricolore“ ist beeindruckend – und für die Gegner wohl ziemlich einschüchternd.

Allen voran Kylian Mbappé, der Superstar von Paris Saint-Germain, gilt als das größte europäische Versprechen für die Zukunft und ist bereits jetzt der absolute Leader seiner Mannschaft. Mit gerade einmal 22 Jahren hat er schon 42 Länderspiele (16 Tore) bestritten. Er ist ein Naturereignis – selbst in der französischen Mannschaft, in der sich die großen Namen nur so tummeln.