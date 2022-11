10. Ein weiterer deutscher WM-Triumph ist nicht komplett unwahrscheinlich

Auch wenn sich der Großteil der deutschen Fans wohl aktuell keine besonders großen Hoffnungen macht, dass das DFB-Team in Katar am Ende den WM-Pokal in den Nachthimmel stemmt, ist es nicht komplett unwahrscheinlich, dass es wirklich so eintrifft. In diesem Jahr gibt es schließlich nicht den einen absoluten Topfavoriten, wie Frankreich 2018, wo der Trend schon vor der WM auf den späteren Turniersieger hingedeutet hat. Und Bundestrainer Hansi Flick gilt schon jetzt bei vielen Fans als der bessere Löw. Warum dann also kein Wintermärchen von Katar? Vielleicht heißt der Siegestorschütze ja sogar erneut Mario Götze.