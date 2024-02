„104 Super Bowls in einem Monat“ Gianni Infantino verspricht „epische“ Mammut-WM 2026

Infantino erging sich dessen ungeachtet in Schwärmereien. „Dieses Endspiel im Jahr 2026, am 19. Juli 2026, wird episch sein. Es wird fabelhaft sein“, sagte er über die Partie im MetLife Stadium der New Yorker Football-Klubs Jets und Giants, wo in zweieinhalb Jahren ein Nachfolger von Argentinien gesucht wird. Es sei „etwas Einzigartiges“, in einer „so kosmopolitischen Stadt“ wie New York „die Welt zu feiern und zu vereinen“.