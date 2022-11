Nach Verzicht auf „One Love“-Binde : So reagieren Politik und Sportwelt auf den DFB-Rückzieher

Düsseldorf Die „One Love“-Kapitänsbinde ist Geschichte: Der DFB und die anderen beteiligten europäischen Verbände haben sich dem Druck der Fifa gebeugt. Hintergrund sind die angedrohten Sanktionen. Wie die Politik und Sportwelt auf den kurzfristigen Verzicht reagiert.

Wenig später legte Hitzlsperger nach: „Gianni Infantino denkt, er ist größer als Virgil van Dijk, Manuel Neuer , Harry Kane und andere Topstars des Weltfußballs“, schrieb Hitzlsperger: „Er denkt, das Spiel gehört ihm. Er kann sich schwul, arabisch, moslemisch und noch ganz anders fühlen. Es ist so traurig, dass wir an diesem Punkt angekommen sind.“

Die „One Love“-Kapitänsbinde der europäischen Kapitäne um Manuel Neuer hat am zweiten WM-Tag zum großen Zerwürfnis mit dem Fußball-Weltverband Fifa geführt. Laut DFB-Präsident Bernd Neuendorf setzte die Fifa die an der Kampagne für Menschenrechte und Vielfalt beteiligten Uefa-Teilnehmer stark unter Druck - und drohte mit sportlichen Sanktionen.

Als Folge könnten die Spielführer der Teams nun mit vom Weltverband bereitgestellten Armbinden auflaufen. Diese sollen an jedem Spieltag eine andere Antidiskriminierungs-Botschaft verbreiten. Der erste Spieltag stand zunächst unter dem Motto „Fußball verbindet die Welt“. Am Montag zog der Weltverband jedoch den für das Viertelfinale geplanten Slogan „Keine Diskriminierung“ vor. Das Tragen der Motto-Binde ist nicht verpflichtend.

Aus der Politik und Sportwelt gab es auch Kritik am DFB für den Rückzieher. „Noch ein Grund nicht zu schauen! #FIFAWorldCupQatar2022 und an @DFB, das ist echt schwach“, schrieb Renate Künast (Bündnis 90/Die Grünen). Ihr Parteikollege Konstantin von Notz schrieb ebenfalls bei Twitter: „Finde ich eine abstruse, falsche und beschämende Entscheidung. Was ist die #FIFA nur für ein unterirdischer Laden!“ SPD-Politiker Johannes Schätzl (Mitglied des Deutschen Bundestages für den Wahlkreis Passau) forderte bei Twitter sogar bereits die Abreise des DFB-Teams aus Katar. „Diese Binde war bereits der kleinste gemeinsame Nenner. Wenn man die jetzt auch schon nicht mehr tragen darf ohne sportliche Konsequenzen, sollte Deutschland das Turnier verlassen“, so Schätzl. „Und zwar noch heute!“ ZDF-Moderator Jochen Breyer schrieb: „Ein Zeichen, das man nur dann setzt, wenn man dadurch keinerlei Konsequenzen zu befürchten hat, ist kein Zeichen.“