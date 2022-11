Keine Dua Lipa, kein Rod Stewart : Macher versprechen „revolutionäre“ WM-Eröffnungsfeier

Doha Große Party, doch wer kommt? Vor der WM-Eröffnungsfeier in Katar haben internationale Topstars abgesagt. „Revolutionär“ soll sie trotzdem werden. Was geplant ist.

Etwa 800 Tänzer und Statisten arbeiten an der siebenteiligen Feier, das Team kommt aus 15 verschiedenen Nationen. Ein hierzulande bekannter Megastar wie Robbie Williams 2018 in Russland, Jennifer Lopez 2014 in Brasilien oder Shakira 2010 in Südafrika ist bislang allerdings nicht bestätigt. Die britische Pop-Sängerin Dua Lipa, die Katar erst besuchen wolle, „wenn das Land alle Menschenrechtszusagen erfüllt hat“, winkte ebenso ab wie Rod Stewart, der eine hoch dotierte Offerte nach eigenen Angaben ausschlug.