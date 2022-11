Brasilien Keine Fußball-WM, bei der Brasilien nicht mindestens zum erweiterten Favoritenkreis gerechnet werden müsste. In Katar darf sich das Team um Superstar Neymar sogar zu den heißesten Anwärtern auf den Titel zählen. Die zuletzt zum Teil eindrucksvoll erzielten Siege lassen sich nicht einfach auf eine Weltmeisterschaft hochrechnen, bei der europäische Teams der Selecao traditionell Probleme bereiteten - wie beim Viertelfinal-Aus gegen Belgien 2018. Superstar Neymar führt dabei ein beinahe überbesetztes Offensiv-Ensemble mit Spitzenkräften wie Vinicius jr., Rodrygo (beide Real Madrid), Gabriel Jesus (Arsenal), Antony (ManUnited) oder Richarlison (Tottenham) an. In der Zentrale und der Defensive herrscht kein vergleichbarer Überfluss, Fabinho (Liverpool), Casemiro (ManUnited), die Verteidiger Marquinhos (PSG) oder Eder Militao (Real Madrid) sollten daher nicht ausfallen, die Torhüter Alisson Becker (Liverpool) und Ederson (ManCity) gehören zu den besten auf ihrer Position. Serbien, die Schweiz und Kamerun warten in der Vorrunde, sollten für Brasilien aber nur eine Durchgangsstation auf dem Weg tief in die K.o.-Phase sein. Auf dem Papier wohl der stärkste Kader in Katar.