Bierhoff verwundert über Fifa : Neuer hält an One-Love-Binde fest

Neuer hält an One-Love-Binde fest

Deutschlands Torhüter und Kapitän Manuel Neuer trägt die Kapitänsbinde mit der Aufschrift "One Love". Foto: dpa/Christian Charisius

Al-Shamal Mit der One-Love-Kapitänsbinde wollen mehrere Teams bei der Fußball-Weltmeisterschaft ein Zeichen setzen. Die unklare Haltung der Fifa erstaunt den DFB und Manuel Neuer.

Manuel Neuer will ungeachtet möglicher Sanktionen durch die Fifa im WM-Auftaktspiel gegen Japan die Kapitänsbinde mit dem One-Love-Symbol tragen. Auf eine entsprechende Frage antwortete der Torwart der deutschen Fußball-Nationalmannschaft am Samstag bei der DFB-Pressekonferenz in Al-Shamal kurz und bündig: „Ja.“