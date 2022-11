WM 2022 : Bayers Hincapie steht im Fokus

Leverkusen Der Abwehrspieler von Bayer 04 Leverkusen wird aller Voraussicht nach beim WM-Eröffnungsspiel in der Startelf Ecuadors stehen. Neben Piero Hincapie sind drei weitere Profis der Werkself in Katar dabei.

Wenn am Sonntag (17 Uhr/ZDF) das Eröffnungsspiel bei der umstrittenen Weltmeisterschaft in Katar zwischen dem Gastgeber und Ecuador angepfiffen wird, steht auch ein Leverkusener im Fokus der Fußball-Öffentlichkeit: Piero Hincapie. Der Verteidiger von Bayer 04 ist trotz seiner erst 20 Jahre Stammspieler beim Team aus Südamerika. Im Laufe der Gruppenphase trifft der Profi auf einen Vereinskollegen.

Bereits am zweiten Vorrundenspieltag am Freitag (25. November, 17 Uhr) kommt es zum Duell zwischen der Niederlande mit Jeremie Frimpong und Ecuador. Der zuletzt auch offensiver eingesetzte Rechtsverteidiger des Werksklubs gehört zum ersten Mal zum Aufgebot der niederländischen Auswahl, hat vor seiner WM-Nominierung nur in der U21 von „Oranje“ gespielt. Sein Debüt wäre frühestens am Montag (17 Uhr) im ersten Gruppenspiel gegen den Senegal möglich.