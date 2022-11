„Fahren richtig hoch“ : Bundestrainer Flick startet den Countdown für Japan

Al-Ruwais Jetzt geht's los: Nach einem freien Tag nach dem Einzug ins WM-Quartier richtet der Bundestrainer den Fokus ganz auf das Auftaktspiel. Auch Müller und Rüdiger sind ins Teamtraining eingestiegen.

Schluss mit Ausruhen und Freizeitaktivitäten: Hansi Flick startet in Katar den kurzen, aber intensiven Trainings-Countdown für das erste Spiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft. Nach dem ersten Einleben im WM-Quartier am nördlichsten Zipfel des Emirates hat der Bundestrainer für Samstagvormittag (Ortszeit) das erste Mannschaftstraining im Al-Shamal-Stadion angesetzt. Die Trainingsstätte befindet sich nur wenige Fahrminuten entfernt vom Zulal Wellness Resort, in dem der DFB-Tross logiert.

„Wir müssen jedes Training ernst nehmen. Wir sind total fokussiert und werden alles geben im Hinblick auf das erste Spiel. Wir fahren jetzt richtig hoch, sind motiviert, um gut zu starten gegen Japan“, hatte Kapitän Manuel Neuer nach dem wenig erbaulichen Test gegen den Oman gesagt, den die Nationalmannschaft am Mittwoch in Maskat mit 1:0 gewonnen hatte. Flick will deshalb noch an allen Abläufen, „ob das defensiv oder offensiv ist“, arbeiten.