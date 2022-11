„Ungeheuerlich“ : Vettel bezieht Stellung zu homophoben Äußerungen von WM-Botschafter Salman

Sebastian Vettel kniet im August 2021 vor dem Rennen in Ungarn auf der Rennstrecke nieder und trägt eine T-Shirt in Regenbogenfarben. Foto: dpa/Florion Goga

Abu Dhabi Aus Sicht von Sebastian Vettel sollte sich der Sport einen verbindlichen Moralkodex geben. Der viermalige Formel-1-Weltmeister äußert sich in einem Interview außerdem zur Fußball-WM in Katar.

Sebastian Vettel hält die Austragung der Fußball-WM in Katar angesichts der homophoben Äußerungen eines katarischen WM-Botschafters für falsch. „Wenn solche Äußerungen fallen wie die des WM-Botschafters, dann sollten wir einfach nicht nach Katar gehen! Der Spruch war ja mehr als rückwärtsgewandt. Der Sport, der ganze Verband sollten sagen: Das ist nicht der richtige Ort, um dort Sport zu betreiben“, sagte der viermalige Formel-1-Weltmeister der „Süddeutschen Zeitung“ (Wochenendausgabe) im Interview vor dem letzten Grand Prix seiner Karriere am Sonntag in Abu Dhabi.