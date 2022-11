Bei WM in Katar : Frankreichs Lloris verzichtet auf „One Love“-Kapitänsbinde

Doha DFB-Torhüter Manuel Neuer wird wie viele andere bei der WM 2022 in Katar mit einer speziellen Kapitänsbinde auflaufen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Frankreichs Kapitän Hugo Lloris verzichtet hingegen darauf.

Der französische Nationaltorhüter und Kapitän Hugo Lloris wird bei der in Kürze beginnenden Fußball-WM in Katar keine spezielle Binde tragen, um ein Zeichen gegen Diskriminierung zu setzen. Der 35 Jahre alte Schlussmann von Tottenham Hotspur verzichtet damit darauf, sich anderen europäischen Mannschaftskapitänen bei der Initiative anzuschließen.

WM-Gastgeber Katar steht besonders in Europa aufgrund seines Umgangs mit Arbeitsmigranten, Frauen und der LGBTQ-Gemeinschaft in der Kritik. Manuel Neuer, Kapitän und Torhüter der deutschen Nationalmannschaft, wird bei dem Turnier mit einer Binde auflaufen, die ein Herz in bunten Farben ziert sowie die Aufschrift „One Love“ trägt. „Um ein Zeichen gegen Diskriminierung und für Vielfalt zu setzen, wird Manuel Neuer bei den anstehenden beiden Nations-League-Spielen und während der WM in Katar eine spezielle Kapitänsbinde tragen“, heiß es in einer Mitteilung des DFB.