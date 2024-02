Auftakt in Mexiko Finale der Fußball-WM 2026 in New Jersey

Das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft 2026 wird am 19. Juli im MetLife Stadium in New Jersey gespielt. Das gab der Weltverband FIFA am Sonntagabend in einer Show zur Veröffentlichung des Spielplans für das Turnier in gut zwei Jahren bekannt. Das Eröffnungsspiel findet am 11. Juni 2026 im Azteken-Stadion in Mexiko-Stadt statt. Einen Tag später starten die USA in Los Angeles in das Turnier, für Co-Gastgeber Kanada geht es ebenfalls am 12. Juni in Toronto los. Das Spiel um Platz drei steigt in Miami.