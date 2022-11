Geld, Macht – Korruption? : Wie die WM nach Katar kam

Der ehemalige FIFA-Präsident Joseph Blatter bei der Vergabe der Fußball-WM 2022 an Katar. Foto: dpa/Walter Bieri

Frabkfurt/Main Vor zwölf Jahren erhielt Katar den Zuschlag für die WM. Die Korruptionsvorwürfe halten sich bis heute, die Vorgänge rund um die Vergabe beschäftigen die Behörden noch immer.

Nur ein gezwungenes Lächeln huschte Joseph S. Blatter über das Gesicht, als er jenen unheilvollen Umschlag öffnete, der den Fußball in ein Jahrzehnt voller Skandale stürzen sollte. Nachdem Katar am 2. Dezember 2010 überraschend den WM-Zuschlag erhalten hatte, folgten beispiellose Diskussionen über Korruption, Hitze oder Menschenrechte - und eine tiefe Krise im Weltverband Fifa.

„Wir haben Schaden genommen. Und ich bin ein Teil davon. Ich will mich aber nicht zurückziehen und sagen, dass ich ein Unschuldslamm bin“, sagt der damalige Fifa-Boss Blatter im SID-Interview zwölf Jahre später, kurz vor dem Turnierstart am 20. November: „Es war ein Irrtum, basierend auf einer Entscheidung, als ich der Präsident war - und ich trage dafür einen Teil der Verantwortung.“

Während Blatters Zeit an der Fifa-Spitze (1998 bis 2016) war ein beispielloses Korruptionsnetzwerk entstanden, das Gerichte und Ermittler in mehreren Ländern bis heute beschäftigt. Eines, das nicht nur jene Vorgänge begünstigt haben könnte, die sich rund um die umstrittene Doppelvergabe der Endrunden für 2018 und 2022 abgespielt haben sollen.

Das „System Blatter“ aber war spätestens seit der Razzia im Züricher Nobelhotel Baur au Lac am 27. Mai 2015 nicht mehr zu halten. „Ich habe mich nicht darum gekümmert, ob jemand links oder rechts beeinflusst worden ist“, behauptet Blatter, der Katar nicht gewählt habe. Es sei „immer von Geld“ gesprochen worden, „doch vom Geld weiß ich nichts“.

Zunächst die Hitze-Diskussionen, die erst 2015 zu einer Verlegung in den Winter führten, dann die ersten Berichte über Ausbeutung und Tod auf den Baustellen in Katar. Um die WM nicht zu verlieren, erkaufte sich das Emirat offenbar Einfluss in Europa, scheute angeblich auch nicht vor geheimdienstlichen Mitteln zur Beeinflussung von Kritikern zurück.