Kurz vor Start in Katar : Flick lehnt Löw-Angebot als WM-Assistent ab

Kurz vor Start in Katar

Doha Der ehemalige Bundestrainer Joachim Löw hatte seinem Nachfolger Hansi Flick ein besonderes Angebot gemacht. Er würde als Assistenztrainer zur WM reisen. Doch Flick lehnte ab.

Hansi Flick hat eine Offerte seines früheren Chefs Joachim Löw abgelehnt, ihm bei der Fußball-WM in Katar als Co-Trainer zu dienen. „Über das Angebot freue ich mich natürlich, aber wir sind dahingehend schon gut aufgestellt“, sagte der Bundestrainer augenzwinkernd in der Bild am Sonntag.