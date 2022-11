Sport statt Besinnlichkeit? : Weihnachtsmarkt in NRW will alle WM-Spiele zeigen

Weihnachtsmarkt in NRW will alle WM-Spiele zeigen

Einige Düsseldorfer Kneipen zeigen ihren Widerstand gegen die Fußball-WM deutlich – zum Beispiel die Brauerei Olbermann an der Kurze Straße in der Altstadt. Foto: Anne Orthen (orth)

Hagen/Düsseldorf Glühwein und Rudelgucken? Fast alle Weihnachtsmärkte in NRW sind sich einig und wollen keine WM-Spiele in diesem Winter zeigen. Mit einer Ausnahme.

Ein Weihnachtsmarktstand in Hagen hat als einer der ersten in Nordrhein-Westfalen angekündigt, nicht nur Glühwein auszuschenken. Er will von Sonntag an auch Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft zeigen. „Jeder darf das natürlich für sich selbst entscheiden. Wir haben es den Betrieben freigestellt, die Spiele zu zeigen“, teilte der Sprecher des Hagener Weihnachtsmarkts, Alex Talash, auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit.

Damit steht der Weihnachtsmarkt in Hagen allerdings so gut wie allein da. Die Veranstalter der Dortmunder Weihnachtsstadt, wie der Markt dort genannt wird, haben sich beispielsweise gegen eine Übertragung entschieden. Man wünsche sich eine weihnachtliche, ruhige Stimmung, bei der sich alle Besucher wohlfühlen. Die Übertragung von Fußballspielen passt aus Sicht der Organisatoren nicht dazu.

Auch in vielen Kneipen wird kein Fußball rollen. So wird in Düsseldorfer Kneipen das WM-Turnier nicht zu sehen sein. Kostenpflichtiger Inhalt Wirte, die die Spiele zeigen wollen, sehen sich zuweilen mit scharfer Kritik konfrontiert. Die WM kollidiere mit dem wichtigen Weihnachtsgeschäft, sodass einige Betreiber auf die Ausstrahlung verzichteten, sagte der Sprecher vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband in NRW, Thorsten Hellwig. Dazu komme, dass Gaststätten aufgrund der Jahreszeit nicht mit Public-Viewing-Events in ihren Biergärten planen könnten. Auch bei einigen Gaststätten sei die politische Lage in Katar Grund für einen Boykott der Weltmeisterschaft und ein zusätzlicher Faktor für den Verzicht.