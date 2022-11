Konsequenzen für Katar gefordert : „Menschenbild aus einem anderen Jahrhundert“

München/Stuttgart Die homophoben Aussagen des WM-Botschafters Khalid Salman haben auch im deutschen Profi-Fußball für Erschrecken gesorgt. Am Dienstagabend äußerten sich unter anderem Leon Goretzka und Alexander Wehrle.

Für Fußball-Nationalspieler Leon Goretzka (27) ist die Homophobie im WM-Gastgeberland „sehr beklemmend. Das ist ein Menschenbild aus einem anderen Jahrtausend“, sagte Goretzka am Dienstagabend nach dem deutlichen Erfolg mit Bayern München in der Fußball-Bundesliga über Werder Bremen (6:1). Goretzka reagierte damit auf die Aussage des katarischen WM-Botschafters Khalid Salman, der Homosexualität in der ZDF-Doku „Geheimsache Katar“ als „geistigen Schaden“ bezeichnet hatte.